00:26 | Футбол — РПЛ

Фернанду – лучший в матче с "Ростовом" по версии InStat

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Полузащитник "Спартака" Фернанду по версии статистической компании InStat стал игроком матча 2-го тура чемпионата России против "Ростова". Бразилец, записавший на свой счет голевую передачу на Георгия Джикию, три отбора и девять перехватов, закончил встречу с рейтингом 354.

Кроме него более 300 баллов заработали спартаковцы Зелимхан Бакаев (342), Самюэль Жиго (313) и Александр Максименко (304), а также ростовчане Дмитрий Чистяков (317) и Матиас Норманн (309).

Худший рейтинг – 233 – у вышедшего на замену спартаковца Георгия Мелкадзе. (Кирилл Бурдаков)

Ростов – Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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