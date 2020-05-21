Фернандеш вернулся в расположение «Краснодара»
20:08
В Краснодар вернулись игроки, которые проводили отпуск в своих странах. Полузащитник Мануэл Фернандеш прибыл прямым рейсом из Лиссабона, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее «СЭ» сообщал, что в Краснодар прибыл рейс из Стокгольма. На его борту были шведские футболисты «быков» — Виктор Классон, Маркус Берг и Кристоффер Олссон, а также исландец Йон Гудни Фьолусон.
Все футболисты чувствуют себя хорошо. Сразу по возвращении они отправились на карантин в соответствии с распоряжениями администрации Краснодарского края о необходимой обсервации. После прохождения карантина игроки будут готовиться к возобновлению чемпионата.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=136900
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