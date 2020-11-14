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Федун: «Смерть Джигарханяна — большая утрата»

12:50
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР и болельщика красно-белых Армена Джигарханяна.

«Я знаю, что он был нашим болельщиком, — приводит ТАСС слова Федуна. — Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей, — сказал Федун. — Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память».

Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября, в возрасте 85 лет.

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