Федун: «Смерть Джигарханяна — большая утрата»
Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР и болельщика красно-белых Армена Джигарханяна.
«Я знаю, что он был нашим болельщиком, — приводит ТАСС слова Федуна. — Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей, — сказал Федун. — Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память».
Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября, в возрасте 85 лет.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.