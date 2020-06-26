Федун написал письмо в МВД по поводу задержанных болельщиков «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо в защиту задержанных болельщиков красно-белых. Фото письма опубликовал Telegram-канал OFNEWS.

В наше распоряжение попало письмо Леонида Федуна первому заму Министра внутренних дел.

Владелец Спартака решил лично впрячься за болельщиков красно-белых, задержанных несколько дней назад. pic.twitter.com/MfngVM1rRP — Ofnews (@okolofnews) June 26, 2020

Федун обратился к первому заместителю министра внутренних дел РФ Александру Горовому.

«Уважаемый Александр Владимирович!» — говорится в тексте письма. — Обращаюсь к вам от лица совета директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» в связи с возможным уголовным преследованием болельщиков «Спартака», провожавших команду на матч в Тулу. Акция болельщиков была направлена исключительно на поддержку любимой команды. Люди истосковались по футболу, а способов «болеть» у них не так много из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы считаем, что подобные действия не могут и не должны квалифицироваться как хулиганство.

По нашему твердому убеждению, скандирование традиционных спартаковских лозунгов без употребления нецензурной лексики, использование пиротехнических средств в безлюдном месте за территорией «Открытие Арены» и кратковременное, в течение одной минуты, перекрытие проезда на прилегающей к стадиону территории, которая де-факто используется только сотрудниками клуба и футбольной команды, не представляли общественной опасности. Аналогичные акции поддержки проводились болельщиками других клубов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и воспринимались общественностью в качестве красочного и позитивного элемента фанатской культуры. Во всех этих случаях действия не вызывали вопросов у правоохранительных органов.

Прошу Вас тщательно рассмотреть все обстоятельства задержаний болельщиков «Спартака». Со своей стороны заверяю Вас, что совет директоров футбольного клуба находится в тесном контакте с лидерами фанатских объединений и намерен приложить все возможные усилия, чтобы впредь действия болельщиков были согласованы с клубом и проводились в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации".

По информации «СЭ», в ходе обысков, которые прошли по местам жительства болельщиков «Спартака», участвовавших в проводах команды в Тулу на матч с «Арсеналом», сотрудники полиции угрожали фанатам, а также их родным реальными сроками заключения, ссылаясь на 213 статью часть 2 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее «Спартак» обратился к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. «Всем известны аналогичные акции других клубов в том числе в других городах страны», — говорится в заявлении клуба.