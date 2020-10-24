Федотов рассказал, когда вернется Нобоа
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, когда от травмы восстановится полузащитник Кристиан Нобоа, заработавший травму задней поверхности бедра в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).
— Каковы сроки восстановления Нобоа? — вопрос Федотову.
— И без него была боеспособная команда, которая достойно сопротивлялась, — ответил Федотов. — Не было только подбора. Хотя Моро так же забил ЦСКА в прошлом туре. Но когда выпадают ключевые футболисты, то отсутствие лидера сказывается. Три недели Кристиан будет лечиться от мышечной травмы бедра. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.