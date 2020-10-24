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Федотов рассказал, когда вернется Нобоа

16:15
Кристиан Нобоа. Фото ФК «Сочи»
Кристиан Нобоа. Фото ФК «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, когда от травмы восстановится полузащитник Кристиан Нобоа, заработавший травму задней поверхности бедра в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).

— Каковы сроки восстановления Нобоа? — вопрос Федотову.

— И без него была боеспособная команда, которая достойно сопротивлялась, — ответил Федотов. — Не было только подбора. Хотя Моро так же забил ЦСКА в прошлом туре. Но когда выпадают ключевые футболисты, то отсутствие лидера сказывается. Три недели Кристиан будет лечиться от мышечной травмы бедра. (Константин Алексеев)

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