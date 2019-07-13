Федор Кудряшов: "Матч со "Спартаком" уже перестал быть для меня особенным"

Защитник сборной России Федор Кудряшов, ставший игроком "Сочи", перед матчем 1-го тура чемпионата России против "Спартака" поделился ожиданиями от встречи, а также впечатлениями от своего нового клуба.

– Ощущения от команды? Тяжело сказать. Первая тренировка. Только сегодня прилетел. Скомканный день получился. Приятно, что я здесь оказался. Войдя в раздевалку, почувствовал, что здесь внутренне очень легко. Все ребята простые, и я на тренировке в этом убедился. Думаю, в плане адаптации никаких проблем не будет.

– Трижды играли в Сочи за сборную. Какие воспоминания?

– С Бельгией, Хорватией и Турцией. Здесь прекрасный стадион, и на всех трех играх он прекрасно заполнялся. Прекрасная инфраструктура вокруг стадиона. 10 дней назад я с семьей прилетал сюда и убедился в этом еще раз. Мне очень понравилось.

– Сыграли ли это роль в решении перейти в "Сочи"?

– Наверное, да. Я советовался с супругой. Мне было важно ее мнение в выборе команды. Получилось так, как получилось. Я оказался здесь. Я рад.

– Кого-то из игроков знаете лично?

– Помимо тех, кто пришел, Тимофеева, Маргасова, Заболотного знал. Еще Обухова по дублю "Спартака" помню. Многих знаю. От этого еще проще будет адаптироваться.

– Советовались с ними по поводу перехода?

– Нет, ни с кем не советовался. Потому что это моя жизнь, мой выбор, я должен был сам принять решение.

– Матч со "Спартаком" будет особенным?

– Этот матч уже перестал быть для меня особенным. Это просто матч против "Спартака", а против него все хотят себя показать. Я – не исключение.

– Что знали о "Сочи" до перехода?

– Знал о клубе "Жемчужина", которого не стало. Очень рад, что сюда вернулся большой футбол. Надеюсь, что это долгосрочный проект, который будет развиваться. Тут прекрасный регион.