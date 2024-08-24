«Факел» — «Оренбург»: хозяева открыли счет

Читать «СЭ» в

«Факел» открыл счет в матче 6-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 1:0. Игра проходит в Воронеже.

На 62-й минуте отличился полузащитник хозяев Николай Гиоргобиани, исполнив штрафной удар.