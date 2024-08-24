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Сегодня, 18:52

Бакаев попал в стартовый состав «Химок» на матч с «Ахматом»

Алина Савинова
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Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Химок» на матч 6-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Тодорович, Гандри, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Камило, Фелиппе Кардосо.

«Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Хосонов, Абдуллахи, Вера, Мирзов, Бакаев, Заболотный.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Химки

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
5
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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