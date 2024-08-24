«Зенит» — «Спартак»: Эракович получил вторую желтую карточку

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«Зенит» остался в меньшинстве в матче против «Спартака» в 6-м туре РПЛ — 0:0.

На 62-й минуте вторую желтую карточку получил Страхиня Эракович.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».