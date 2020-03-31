Евсеев заявил, что «Уфа» живет за счет трансферов игроков

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о трансферной политике клуба. Он отметил, что «Уфа» живет за счет продаж футболистов.

— У нас команда, которая живет за счет трансферов и пытается так строить работу, что каждый год надо кого-то засветить, чтобы был спрос, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России». — Конечно, любому тренеру хотелось бы, чтобы лучшие игроки оставались в команде, но это жизнь. Будем и дальше строить планы, играть без того или другого игрока. Но это не значит, что если кто-то ломается или уходит, наш клуб не может найти ему замену. Мы всегда в поиске. Тот же молодой игрок из Узбекистана Урунов месяц был у нас на просмотре. Очень показательный парень, и я думаю, за ним большое будущее в нашем чемпионате.

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 27 очков в 22 матчах.