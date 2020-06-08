Евсеев признался, что был приятно удивлен формой легионеров «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. 44-летний российский специалист признался, что был приятно удивлен физической формой легионеров уфимцев.

«Сегодня беседовал с нашими иностранцами. Интересно было узнать, как они пережили карантин, но важнее рассказать, почему они выполнили такую работу в своих тренировках. Объяснил им, почему ребята занимались отдельно.

Пообщались на хорошей волне. Вызванной и тем, что я приятно был удивлен их формой. В мотивации и настрое сомнений не было. Они соскучились по общим тренировкам с игровыми упражнениями, по одноклубникам. Но это угадывалось. А вот то, что все 6 наших легионеров оказались готовы тренироваться на равных с теми, кто прошел сбор в Аше, отличная новость.

Все в «Уфе» примерно в одном состоянии. Теперь надо дозировать нагрузку и время, проведенное на тренировке. Тем более начинается жара, в Уфе уже очень тепло", — написал в Instagram Евсеев.

«Уфа» занимает 9-е место с 27 очками в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 19 июня. 21 июня уфимцы сыграют с «Тамбовом».