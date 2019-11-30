Евсеев перед матчем против «Крыльев Советов» прокомментировал ситуацию с игроками «Сочи»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» поделился ожиданиями от игры. Также он прокомментировал ситуацию с болезнью игроков «Сочи». Напомним, матч «Сочи» — «Оренбург» был перенесен.

— Играют две команды, которые находятся рядом. И мы, и Самара будем играть на победу, — сказал Евсеев в эфире канала «Матч премьер». — Болезнь игроков «Сочи»? В первую очередь вопрос к «Сочи», во вторую — к составителям календаря.

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