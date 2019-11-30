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Евсеев перед матчем против «Крыльев Советов» прокомментировал ситуацию с игроками «Сочи»

13:52
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» поделился ожиданиями от игры. Также он прокомментировал ситуацию с болезнью игроков «Сочи». Напомним, матч «Сочи» — «Оренбург» был перенесен.

— Играют две команды, которые находятся рядом. И мы, и Самара будем играть на победу, — сказал Евсеев в эфире канала «Матч премьер». — Болезнь игроков «Сочи»? В первую очередь вопрос к «Сочи», во вторую — к составителям календаря.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Крылья Советов — Уфа

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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