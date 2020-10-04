Евгений Кафельников: «Почему «Спартак» не играет весь матч, как последние 15 минут?»

Экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о матче 10-го тура Тинькофф Чемпионата с «Зенитом» (1:1).

— Сравняли не без везения и вырвали ничью, но меня игра не впечатлила, — признался Кафельников. — «Спартак» в еврокубках не участвует, матчи — раз в неделю. Для меня не понятно, почему команда не играет с такой самоотдачей в течение всего матча, как в последние 15 минут. В игре вообще было мало движения, никакого темпа, оба соперника мало что показали. Такие встречи наших топовых клубов, один из который позиционирует себя минимум «Барселоной» или «Манчестер Юнайтед», а второй — самый популярный в стране, не приносят плюсов российскому футболу. (Евгений Белоусов)