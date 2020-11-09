Защитник «Динамо» Роман Евгеньев в интервью пресс-службе сборной России заявил, что последние результаты клуба связаны с приходом нового главного тренера. Сейчас с командой работает немецкий специалист Сандро Шварц.

«Успехи «Динамо»? Когда приходит новый тренер, это всегда встряска, -сказал Евгеньев. — Новые требования и эмоции. Это первый иностранный тренер в моей карьере. Все пока нравится. Все понимают, как играть, что от нас требуется. Пока получается у «Динамо».

Меня окрылил матч с «Локо». Я и гол забил, и с повязкой вышел. Пока это мой лучший матч за «Динамо».

Мои цели? Просто хочется играть в футбол. И с молодежкой сыграть на Евро, и в национальной закрепиться. А с «Динамо» — идти в первой тройке».