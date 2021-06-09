Полузащитник «Уфы» Емельянов отдан в аренду «Нефтехимику»
14:47
«Уфа» и «Нефтехимик» договорились о годичной аренде полузащитника Данилы Емельянова, сообщает официальный сайт уфимского клуба.
Прошлый сезон 21-летний хавбек провел в «Волгаре», где сыграл 22 матча.
Емельянов — воспитанник «Уфы». За главную команду он сыграл 17 матчей. За молодежку и «Уфу-2» провел 89 матчей и отметился 12 голами.
В минувшем сезоне нижнекамский «Нефтехимик» занял седьмое место в Олимп-ФНЛ.
Дополнительная информация:
http://fcufa.pro/news-new/danila-emelyanov-prodolzhit-kareru-v-neftekhimike
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