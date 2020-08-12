«Это не судейство, а клоунада. Арбитрам надо извиниться перед болельщиками». Баста — о матче «Спартак» — «Сочи»
11:19
Известный рэпер и болельщик ЦСКА Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, прокомментировал судейство в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).
— Это не судейство, а клоунада. Все что на поле происходит в играх «Спартака» — это печально. Судьям нужно созвать пресс-конференцию и извиниться перед болельщиками, — сказал Баста.
В матче «Спартак» — «Сочи» главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два пенальти в ворота красно-белых. После игры глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал ошибку арбитра в назначении второго 11-метрового удара. Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил, что команда снимется с чемпионата России. (Илья Андреев)
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