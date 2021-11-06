На 22-й и 29-й минутах матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» арбитр Владимир Москалев не вынес два предупреждения Урошу Спаичу и не удалил его. В первом случае защитник ударил шипами Константина Тюкавина, а во втором — прервал перспективную атаку бело-голубых, задержав руками Вячеслава Грулева.

«Динамо» — «Краснодар».

«Динамо» — «Краснодар».

«Динамо» — «Краснодар».

«Динамо» — «Краснодар».

Несколько дней назад, комментируя назначение судей на игры тура, «СЭ» отмечал, что руководство департамента судейства РФС приняло необъяснимое решение, доверив Москалеву эту встречу.

В 10-м туре этот арбитр не назначил 11-метровый удар в пользу «Краснодара», когда защитник ЦСКА Игорь Дивеев сыграл в мяч рукой. Краснодарцы тогда пожаловались в ЭСК, ошибку судьи официально признали. Москалеву перестали давать матчи в РПЛ. До этой субботы.

Отмечу, что 35-летний судья проводит 100-ю встречу в чемпионате России. Он стал 29-м арбитром в истории турнира, который достиг такого рубежа. А дебютировал воронежский судья в РПЛ 30 августа 2014 года в матче «Мордовия» — «Торпедо» (1:0).