Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:41

Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Чтобы соответствовать высокой планке, нужно было покупать игроков, а мы продавали»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко, работавший в штабе Владимира Федотова, поделился мнением о трансферной политике клуба в прошлом сезоне.

По его мнению, главной проблемой армейцев была нехватка людей.

«Чтобы соответствовать заданной высокой планке, нужно было покупать футболистов, а мы наоборот — продавали. Вместо уехавших Медины, Карраскаля и Зайнутдинова пришли Давила, Файзуллаев и Келлвен. По их качествам вопросов не было, но у нас как было 14 игроков основного состава, так и осталось», — цитирует тренера Sport24.

По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в РПЛ.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
Читайте также
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Группировка войск «Запад» захватила 44 опорных пункта ВСУ
Байдена раскритиковали из-за недостаточного внимания к пострадавшим от урагана
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в «Селигер Сити»
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
Аргентинка Перес после победы на UFC станцевала тверк над головой Железняковой
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков
КДК накажет «Спартак» за неподобающее поведение в матче с «Локомотивом»
Мостовой считает, что у Лички может получиться карьера в Европе
Веденеев считает, что «Зенит» пытается строить немецкую модель игры
Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «200 миллионов по контракту Федотова? Насколько знаю, сумма меньше»
Николаев: «Боюсь, у Семака нет возможности прекратить эксперименты с составом»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Мостовой считает, что у Лички может получиться карьера в Европе
Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «200 миллионов по контракту Федотова? Насколько знаю, сумма меньше»
Комличенко допустил, что может успеть восстановиться к матчу со «Спартаком»
Весной Мусаев и Галактионов были одними из самых критикуемых тренеров. А теперь они делят первое место!
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости