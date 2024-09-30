КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о повестке заседания по итогам 10-го тура РПЛ.

«В матче «Оренбург» — «Пари НН» главный тренер хозяев Давид Деограсия и главный тренер гостей Саша Илич выходили за пределы технической зоны, такое же нарушение у тренера «Пари НН» Младена Кашчелана. Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака». Болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. И в матче «Краснодар» — «Зенит» рассмотрим оскорбительные выражения болельщиков хозяев в адрес гостей на предматчевой разминке», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 10-го тура «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Локомотив» располагается на втором месте (24), «Зенит» замыкает тройку (23).