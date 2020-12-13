Экс-президент «Локо» Наумов: «В руководстве продолжают сознательно вредить клубу»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:5) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

— Абсолютная безнадега. Совершенно опустошенные футболисты, которые не хотели и не могли играть в футбол, — отметил Наумов. — Усилиться некем, тренерский штаб никаких решений не принимает — ни модели игры, ни какой-либо тактической конструкции. Как я и говорил — «Локомотив» постепенно превращается в середняка чемпионата.

— В чем, по-вашему, причина таких результатов?

— Такие результаты — результат работы всего клуба от тренерского штаба до руководства. На игру накладывают отпечаток все неурядицы, которые крутятся вокруг команды. Борьба с болельщиками, увольнение Семина — все повлияло. Убрали Семина, а поставили Николича, откровенно слабого тренера. Мне очень смешно было его слушать после сегодняшнего поражения. Говорит, чтобы мы посмотрели статистику, она примерно равная. И это при счете 0:5. Еще бы сказал, что мы старались, завтра сыграем еще лучше. Ну не бред ли?

Увольнение Семина — намеренное вредительство клубу. Сознательно навредили команде и продолжают вредить. Вместо Семина взяли «послушного» тренера, а для чего? Чтобы решать свои внутренние вопросы в ущерб клубу. Как не понимал, так и не понимаю руководителей. Сейчас будет перерыв — нужно сесть и решить все вопросы и навести порядок. Если этого не сделать, то будет только хуже, лучше уже точно не будет.

«Локомотив» с 28 очками располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 27 баллами занимает 8-ю строчку.

(Владимир Пушкарев)