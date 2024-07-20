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Экс-форвард «Спартака» Давыдов: «Крылья Советов» удивят в новом сезоне РПЛ"

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что «Крылья Советов» будут главным сюрпризом сезона РПЛ-2024/25.

«Кто из клубов РПЛ сможет удивить в новом сезоне? Мне почему-то кажется, что это будут «Крылья Советов». У них сыгранный состав, какой сезон уже вместе. Да, бывают потери. Но мне кажется, что «Крылья» залезут в пятерку», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

В 1-м туре РПЛ «Крылья Советов» примут «Зенит». Матч состоится 20 июля в 17.30 мск.

Источник: РБ Спорт
Денис Давыдов (футбол)
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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7
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