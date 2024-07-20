Экс-форвард «Спартака» Давыдов: «Крылья Советов» удивят в новом сезоне РПЛ"
Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что «Крылья Советов» будут главным сюрпризом сезона РПЛ-2024/25.
«Кто из клубов РПЛ сможет удивить в новом сезоне? Мне почему-то кажется, что это будут «Крылья Советов». У них сыгранный состав, какой сезон уже вместе. Да, бывают потери. Но мне кажется, что «Крылья» залезут в пятерку», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».
В 1-м туре РПЛ «Крылья Советов» примут «Зенит». Матч состоится 20 июля в 17.30 мск.
Источник: РБ Спорт
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4
|Локомотив
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|Спартак
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|ЦСКА
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|Факел
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|Оренбург
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13
|Пари НН
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|Химки
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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