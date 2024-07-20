Малафеев: «Основная конкуренция за место в воротах будет между Адамовым и Латышонком»
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о конкуренции между голкиперами сине-бело-голубых.
«С учетом последних матчей и текущего физического состояния игроков, наиболее вероятно, что Латышонок начнет сезон в роли основного вратаря «Зенита». Его адаптация в команде и последние выступления свидетельствуют о его готовности занять это ключевое место.
Основная конкуренция за место в воротах будет между Адамовым и Латышонком. Михаил Кержаков, в свою очередь, добавляет команде запас прочности. Его опыт и надежность позволят ему в любой момент выйти на поле и выручить команду в случае необходимости, обеспечивая стабильность и уверенность вратарской линии», — сказал Малафеев «СЭ».
«Зенит» становился чемпионом России последние шесть лет. В первом туре РПЛ сезона-2024/25 команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Крыльями Советов».
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -