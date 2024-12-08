Титов: «Спартаку» нужен форвард. С тремя легионерами можно смело расставаться»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» назвал позиции, которые красно-белым стоит укрепить зимой.

— Тогда какую позицию нужно прежде всего усилить «Спартаку»?

— Это вопрос не ко мне. Но многим понятно, что нужен нападающий. Не дай бог Угальде получит травму... С Шамаром мы получим другой футбол. Слышал, что ищут правого защитника, правого вингера. Однако, чтобы кого-то купить, надо кого-то продать. Заявка не резиновая. Не стану называть фамилии. Но с тремя-четырьмя легионерами можно уже сегодня смело расставаться. Те, кто в теме, меня поймут.