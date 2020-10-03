«Его игра не устраивает ни его, ни болельщиков». Семак высказался о Малкоме

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 10-м туре РПЛ сказал, что бразильский нападающий Малком может и должен играть сильнее.

23-летний Малком вышел в старте «Зенита» и провел на поле почти всю игру, не отметившись результативными действиями.

— Малком в этом сезоне во всех 11 матчах вышел в стартовом составе, однако на его счету один гол. Вы довольны его игрой?

— Он может и должен играть лучше. Его игра не устраивает ни его, ни нас, ни болельщиков.

— Вы довольны результатом?

— «Спартак» играл дома, действовал активно, агрессивно, мы к этому готовились. Что касается контроля мяча, то периодически он нам удавался, были подходы. К сожалению, в конце могли пропустить и со «стандарта», и обрезались, когда «Спартак» сравнял счет. Сложно сказать, доволен ли я, но когда пропускаешь гол в концовке, это всегда обидно. (Дмитрий Гирин)