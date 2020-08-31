Эджуке ждет шанса сыграть со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке заявил, что с нетерпением ждет шанса сыграть со «Спартаком». Дерби московских команд состоится в рамах 7-го тура Тинькофф РПЛ 12 сентября.

— Я слышал разговоры парней, — приводит слова Эджуке Youtube-канал красно-синих. — Они рассказывали мне, какая крутая атмосфера на московском дерби. Я думаю, это будет хорошая игра. Самое главное, что мы играем дома при наших болельщиках, которые нас поддержат. Надеюсь, мы одержим победу. Мне кажется, все ждут эту игру, но сначала мы должны подготовиться к ней.