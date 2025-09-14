Кобелев об ошибке Зайнутдинова: «Поставь корпус или выбей, зачем прыгать?!»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился с «СЭ» впечатлениями от матча бело-голубых со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ.

— Получили удовольствие от этого матча? Или все-таки ошибок и сумбура было больше, чем качественного футбола?

— Некоторые игровые моменты, конечно, понравились. Но, на мой взгляд, перевязанные головы футболистов говорят о многом... Слишком много борьбы, причем верховой. Никто не хотел рисковать. Может быть, только в последние 10-15 минут мы увидели довольно открытый футбол. А так... Очень много стыков и ошибок на ровном месте. Слишком простые ляпы, которые игроки в таких клубах совершать не имеют права!

— Первый гол «Спартака» вас шокировал?

— Можно и так сказать, да... Вообще не понял, как так произошло. Если ты претендуешь на что-то высокое, как можно такое творить?

— Это исключительно ошибка Зайнутдинова? Или Лунев не подсказал?

— Не слышал, какая у них там была коммуникация. Но защитник был первым на мяче. Зачем он прыгал, тянулся? Зайнутдинову достаточно было поставить копрпус — мяч бы спокойно дошел до Лунева. Или же беги до конца и выбивай, а не прыгай...

Ну и второй гол, пропущенные динамовцами, тоже вызывает немало вопросов. Хотя и «Спартак» в обороне далеко не безупречен.