Джикия вывел "Спартак" вперед в матче с "Ростовом"

"Спартак" вышел вперед в матче 2-го тура чемпионата России против "Ростова".
На 66-й минуте встречи после подачи углового Георгий Джикия ушел от соперника и головой отправил мяч в ворота Сергея Песьякова.
🔥 Георгий Джикия точным ударом вывел красно-белых вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019
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