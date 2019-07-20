Джикия вывел "Спартак" вперед в матче с "Ростовом"

"Спартак" вышел вперед в матче 2-го тура чемпионата России против "Ростова".

На 66-й минуте встречи после подачи углового Георгий Джикия ушел от соперника и головой отправил мяч в ворота Сергея Песьякова.

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