22:57 | Футбол — РПЛ

Джикия вывел "Спартак" вперед в матче с "Ростовом"

1
Обсудить

 "Спартак" вышел вперед в матче 2-го тура чемпионата России против "Ростова".

На 66-й минуте встречи после подачи углового Георгий Джикия ушел от соперника и головой отправил мяч в ворота Сергея Песьякова.

 

Ростов - Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

Как выступит "Спартак" в чемпионате России-2019/2020?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ