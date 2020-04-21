РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле

00:46
Андре Шюррле и Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андре Шюррле и Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал свое отношение к тому, что в ближайшее трансферное окно клуб покинут Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле.

— Конечно, это будет большая потеря, — рассказал Джикия в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Начнем с Мельгарехо, который очень долго пробыл в «Спартаке»: 5 или 6 лет. На самом деле классный игрок, универсальный футболист: может сыграть на нескольких позициях. Для сегодняшнего «Спартака» это будет потерей. Его опыт, его умение выходить и забиваться голы все прекрасно знают.

А что касается Шюррле, то уход такого опытного футболиста — это огромный минус будет. Как в раздевалке, как для меня в качестве капитана. Но это футбол. Все прекрасно понимают, что люди приходят и уходят. Тем более, Андре был у нас в аренде. Посмотрим, как сложится дальше.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир