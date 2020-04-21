Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал свое отношение к тому, что в ближайшее трансферное окно клуб покинут Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле.

— Конечно, это будет большая потеря, — рассказал Джикия в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Начнем с Мельгарехо, который очень долго пробыл в «Спартаке»: 5 или 6 лет. На самом деле классный игрок, универсальный футболист: может сыграть на нескольких позициях. Для сегодняшнего «Спартака» это будет потерей. Его опыт, его умение выходить и забиваться голы все прекрасно знают.

А что касается Шюррле, то уход такого опытного футболиста — это огромный минус будет. Как в раздевалке, как для меня в качестве капитана. Но это футбол. Все прекрасно понимают, что люди приходят и уходят. Тем более, Андре был у нас в аренде. Посмотрим, как сложится дальше.