"Дядя Рома, а Никола дома?" ЦСКА проанонсировал первый домашний матч сезона

ЦСКА оригинальным роликом проанонсировал в своем Twitter первый домашний матч сезона-2019/20. В видео фигурируют дети-болельщики армейцев, а также полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого были выкуплены у "Эвертона", и генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

Напомним, что первый домашний матч ЦСКА проведет 20 июля с "Оренбургом". Начало – в 19.00 по московскому времени. В первом туре армейцы проиграли "Крыльям Советов" (0:2).