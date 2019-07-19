"Дядя Рома, а Никола дома?" ЦСКА проанонсировал первый домашний матч сезона

ЦСКА оригинальным роликом проанонсировал в своем Twitter первый домашний матч сезона-2019/20. В видео фигурируют дети-болельщики армейцев, а также полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого были выкуплены у "Эвертона", и генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.
Напомним, что первый домашний матч ЦСКА проведет 20 июля с "Оренбургом". Начало – в 19.00 по московскому времени. В первом туре армейцы проиграли "Крыльям Советов" (0:2).
"Дядя Рома, а Никола дома?" 😂— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 18, 2019
🎫 Добро пожаловать на первый домашний матч сезона! https://t.co/UrE6dCMoCP pic.twitter.com/HNPLx7TebI
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