Думбия: «У Акинфеева есть все качества, чтобы выступать за ЦСКА еще несколько лет»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» предположил, что голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев может выступать за команду еще несколько лет.

— Сейчас Акинфееву 39 лет, и он до сих пор в деле.

— Та манера, в которой Игорь тренируется и играет, позволяет ему держать самый высокий уровень в 39 лет, — сказал Думбия «СЭ». — Плюс он вратарь. У Акинфеева есть все качества, чтобы выступать за ЦСКА еще несколько лет.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел всю карьеру в московском клубе. Голкипер принял участие в 811 матчах армейцев во всех турнирах, пропустил 729 голов и отыграл 335 встреч на ноль.

Контракт Акинфеева с ЦСКА действует до конца июня 2026 года.