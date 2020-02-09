Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в интервью «СЭ» подвел итоги Кубка Париматч Премьер, рассказал о своем кумире, перспективах в команде и отношении к гибели баскетболиста Коби Брайанта.

— В каждом матче в Дохе вы могли забить. С «Локомотивом» не реализовали два выхода один на один. Не хватило уверенности?

— Думаю, дело не в уверенности, просто не повезло мне в этой игре. Надеюсь, в сезоне повезет. Я потом пересматривал моменты и понимал, что в первом случае надо было бить пораньше, а во втором — уйти в другую сторону.

— Резиуан Мирзов потом не предъявлял претензий за то, что вы из офсайда после его удара подправили мяч, летевший в сетку?

— У меня есть фото на телефоне, где видно, что офсайда не было.

— Часто пересматриваете матчи со своим участием?

— Я просматриваю моменты со своим участием. Если забил, то смотрю, что получилось. Не забил — стараюсь понять, что сделал не так. Раза два посмотрю — и все. Сразу забываю и готовлюсь к новой игре.

— Ваш отец — известный по смоленским меркам футболист. Вы говорили, что он — первый кумир и в футбол вы пришли благодаря нему. Он иногда опускает с небес на землю?

— Да, конечно, он смотрит каждую игру, если есть возможность. Потом созваниваемся, объясняет, где и как надо было сыграть.

— Часто бываете в Смоленске?

— Два раза в год, зимой и летом, если получается. (Евгений Белоусов, Дмитрий Зеленов)

«Лучше уйти в аренду, чем сидеть в запасе». Глушенков — о перспективах в «Спартаке», Месси и Коби Брайанте