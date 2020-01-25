Дубль Влашича принес победу ЦСКА в контрольном матче над ЛАСК

ЦСКА в контрольном матче на сборе в Испании обыграл австрийский ЛАСК со счетом 2:1.

Дубль на счету Николы Влашича. В стартовом составе армейцев вышел Илья Шкурин, перешедший в клуб 9 января, который отметился голевой передачей.

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«ЛАСК» — «ЦСКА» — 1:2 (0:1)

Голы: Влашич, 16 (0:1). Балич, 60 (1:1). Влашич, 88 (1:2).

«ЛАСК»: Шлагер (Гебауэр, 61), Поцманн, Ранфтль, Траунер, Филипович (Рамсебнер, 61), Визингер (Востри, 61), Михорль (Мюллер, 61), Холланд (Хаудум, 61), Гойгингер (Тетте, 61), Фризер (Райтер, 61), Клаусс (Балич, 46).

«ЦСКА»: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов, Шкурин.

25 января. Кампоамор. Стадион «Campoamor».