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Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу в матче с «Химками»

18:20
12 сентября. 7-й тур РПЛ. «Урал» — «Химки». Фото ФК «Урал».
12 сентября. 7-й тур РПЛ. «Урал» — «Химки». Фото ФК «Урал».
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В матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» принимал «Химки». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

В составе клуба из Екатеринбурга дубль сделал Эрик Бикфалви (один мяч он забил с пенальти), а также отличился Стефан Страндберг. У гостей единственный мяч на счету Аршака Коряна.

«Урал» одержал вторую победу в сезоне и набрал 9 очков. «Химки» пока не выиграли ни одной встречи и идут на предпоследнем месте с 3 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Химки» — 3:1 (2:0)

Голы: Бикфалви, 15 — с пенальти (1:0). Страндберг, 22 (2:0). Корян, 52 (2:1). Бикфалви, 67 (3:1).

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Рыков, Страндберг, Золотов, Кулаков, Егорычев, Йовичич (Аугустыняк, 71), Эль-Кабир (А.Шаболин, 89), Мишкич (Емельянов, 60), Бикфалви, Панюков (Евсеев, 60).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Ломовицкий (Ил.Воробьев, 77), Боженов, Полярус (Сигневич, 63), Казанцев (Мурнин, 46), Куат, Дядюн (Алиев, 63).

Предупреждения: Дядюн, 11. Куат, 61. Бикфалви, 62. Мурнин, 71.

Судьи: Москалев (Воронеж). Мосякин, Мурашов (оба — Москва).

ВАР: Васильев (Ижевск). Усачев (Ростов-на-Дону).

12 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Урал — Химки

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

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