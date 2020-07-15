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«Достаточно уверенно выиграли, готовимся к «Зениту». Зобнин оценил матч с «Ахматом»

15 июля 2020, 20:24
Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура РПЛ подвел итоги встречи. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

— Игра, в принципе, сегодня шла. Создали много моментов. В первом тайме что-то не получалось, хотя могли забить. Игра в целом удалась, взяли три очка. Дальше игра за Кубок. Мой гол? Желание было сегодня победить, что самое главное. Меня никто не встречал, решил пробить, попал и забил. Эмоции перед матчем с «Зенитом»? Нам нужно было немножко позитива. Сегодня получили этот позитив, достаточно уверенно выиграли, готовимся к «Зениту» и смотрим дальше, — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» с 36 очками поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 31 балл и 13-я строчка.

19 июля «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом» в рамках полуфинала Кубка России.

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