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«Добро пожаловать домой». Кокорин показал своего домашнего питомца

20:09
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился в своем Instagram фотографией со своим домашним питомцем.

— Добро пожаловать домой, — подписал Кокорин фотографию.

По данным Worldometers на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.

На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек. По этой причине отменено или приостановлено большинство соревнований в мире. РПЛ приняла решение приостановить сезон, возможная дата возобновления — 31 мая.

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