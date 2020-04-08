«Добро пожаловать домой». Кокорин показал своего домашнего питомца

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился в своем Instagram фотографией со своим домашним питомцем.

— Добро пожаловать домой, — подписал Кокорин фотографию.

Из Инстаграма Александра Кокорина pic.twitter.com/pvTEKxoW1A — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 8, 2020

По данным Worldometers на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.

На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек. По этой причине отменено или приостановлено большинство соревнований в мире. РПЛ приняла решение приостановить сезон, возможная дата возобновления — 31 мая.