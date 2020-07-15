Дмитрий Кириченко: «Уфа» имеет хорошие шансы на итоговое шестое место»

Экс-главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко? считает, что многое для его бывшей команды решится в оставшихся турах чемпионата России. Сейчас уфимцы идут на 6-м месте в таблице.

— Многое выяснится в игре «Уфы» с «Динамо» и «Арсеналом» в последних двух турах, поэтому нас ожидают крайне напряженные встречи, — цитируют «Известия» Кириченко. — Надо не забывать, что команды играют по два матча в неделю. Даже без проблем с коронавирусом тренерам необходимо проводить ротацию состава, поскольку нет никаких недельных пауз. Футболисты ведь не двужильные. В этих условиях «Уфа» сумела пройти постковидный отрезок в чемпионате России без поражений. Команда здорово готова физически и имеет хорошие шансы на итоговое шестое место. И у нее есть определенный кураж. Не могу сказать того же про «Динамо», но, поскольку команда одержала в минувшем туре первую после перерыва победу, есть шанс, что и бело-голубые подойдут к игре в оптимальном психологическом состоянии.