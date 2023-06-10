Личка объяснил спад в игре Писарского за «Крылья»: «У нас бы он забил минимум 20 голов за сезон»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» высказался об игре экс-нападающего команды Владимира Писарского за «Крылья Советов».

«Писарский ушел, потому что было хорошее предложение для него. Я бы был больше рад, если бы он остался до конца сезона. С нами бы он забил минимум 20 голов в сезоне. Я в этом уверен. Но такое решение всегда принимает игрок. Да, сейчас у него не все получается. Новый тренер, новая команда, нужно привыкать. Мы желаем, чтобы он в новом сезоне набрал такую форму и забивал столько, сколько делал это у нас», — сказал Личка «СЭ».

В сезоне РПЛ-2022/23 27-летний футболист сыграл 26 матчей за «Оренбург» и «Крылья Советов», забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.