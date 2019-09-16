Дмитрий Хохлов: «Сегодня безразличия на поле не было»
22:32
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).
— Сегодня безразличия на поле не было, — сказал Хохлов. — Да, может, иногда был брак. Иногда были и неправильные решения. Но моменты создавались. Их нужно было просто забить. Один гол очень сильно влияет по такой игре. Мы его не забили. (Константин Колмаков)
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