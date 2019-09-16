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Дмитрий Хохлов: «Фанаты вправе быть недовольными»

22:35
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Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после ничьей с «Уфой» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ прокомментировал недовольство болельщиков, а также ответил на вопрос о конкуренции вратарей.

— После игры фанаты были недовольны командой. Поддержку заслужил только вратарь Игорь Лещук. Он занял место в воротах по спортивному принципу или Шунин еще не восстановился и поэтому остался в запасе?

— Фанаты вправе быть недовольными. Преимущество было у нас. Но на табло 0:0, остались недовольны все. Что качается Игоря — он хорошо себя проявляет. На данный момент он играет, дальше будет видно. Конкуренция есть всегда. (Константин Колмаков)

Динамо — Уфа

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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