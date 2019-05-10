16:35 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "Динамо" создало предостаточно моментов"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал матч 28-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0).

– Тяжелая игра, мы такое ожидали, – сказал Хохлов. – "Ростов" хорошо умеет обороняться количественно и качественно, мы знали это, готовились к этому. Создали предостаточно моментов, даже против "Ростова". Но, к сожалению, чтобы выиграть, нужно забивать, чего сегодня у нас не получилось. (Александр Рогулев)​

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