В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

«Рубин» в прошлом сезоне победил «Ростов» 1:0 и смог прервать 6-матчевую безвыигрышную серию над южной командой. «Ростов» в нынешнем чемпионате идет в зоне стыковых матчей — набрал 13 очков 13 встречах, у «Рубина» — 19 баллов и восьмая строчка.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ростов» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Матч Премьер.