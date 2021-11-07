«Ростов» — «Рубин»: где смотреть и во сколько начало матча
В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
«Рубин» в прошлом сезоне победил «Ростов» 1:0 и смог прервать 6-матчевую безвыигрышную серию над южной командой. «Ростов» в нынешнем чемпионате идет в зоне стыковых матчей — набрал 13 очков 13 встречах, у «Рубина» — 19 баллов и восьмая строчка.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Ростов» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Матч Премьер.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю