Дмитрий Булыкин: "С "Тосно" была третья игра за неделю - может, это повлияло на результат"

Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин в интервью официальному сайту железнодорожников заявил, что на игре команды с "Тосно" (0:2) сказался непростой график выступления в чемпионате. Руководитель отметил, что у игрока столичного клуба не хватило свежести.

– Что произошло? Что не получилось у "Локомотива"?

– Наверное, начался небольшой спад: это было видно с "Рубином", видно и сейчас, – сказал Булыкин. – У команды не получается забивать в первом тайме, хотя моменты есть. Хорошо играли, а потом пропускаем нелепый гол после рикошета. Но впереди следующий матч, который нужно выигрывать – нам победа "нужнее". Посмотрим, как ребята подготовятся к "Спартаку". Сегодня была третья игра за неделю – может, это тоже повлияло на результат.

– На старте сезона многие отмечали шикарную физическую форму парней… Пик пройден?

– Сложно сказать, что происходит. Было видно, что ребята хотели победить, но не были заряжены как обычно. Они бились, но не хватило свежести. Повторюсь, что первый гол смазал все планы. Наверное, этим и интересен футбол – выигрывает не всегда тот, кто должен побеждать на бумаге. К сожалению, в этот раз так и получилось.

– Это поражение – холодный душ?

– Конечно, лучше побеждать в каждом матче, но поражения отрезвляют тебя. И к следующей игре ты подходишь с удвоенной концентрацией. Вряд ли кто-то будет готовиться к дерби спустя рукава.

– Реванш у "Спартака" хочется взять…

– Естественно. Это дерби и всегда хочется выигрывать. Желаю удачи ребятам.