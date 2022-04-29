Булыкин: «Не могу назвать Семака безоговорочно лучшим тренером РПЛ»

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

— Сергей Семак в шаге от четвертого чемпионства подряд. Значит, он лучший тренер РПЛ?

— Если судить исключительно по турнирной таблице — безусловно. Хотя кто-то скажет — мол, да с такими возможностями, как у «Зенита», любой возьмет золото. Но мы же помним, что ни Манчини, ни Луческу это не удавалось. А пришел Семак — и пожалуйста, четыре титула за четыре года. В команде хорошая атмосфера, никаких скандалов, футболисты прогрессируют. Отсюда и результат.

Правда, не могу назвать Семака безоговорочно лучшим. На мой взгляд, сейчас в России вообще нет тренера, который по всем критериям был бы номер один. Потому что лакмусовая бумажка — еврокубки. А там наши клубы давно ничего не выигрывали.

Если говорить об РПЛ, то еще из тренеров выделяются Шварц, Федотов, Осинькин, Березуцкий. У них узнаваемые команды, со своим почерком. То же самое можно сказать про Карпина, который всего за два месяца поднял «Ростов» из подвала таблицы на восьмое место. И дело не только в набранных очках. Играет команда весело!

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 58 очков.

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