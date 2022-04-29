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Булыкин: «Не могу назвать Семака безоговорочно лучшим тренером РПЛ»

Булыкин рассказал, что не может назвать Семака лучшим тренером РПЛ
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

— Сергей Семак в шаге от четвертого чемпионства подряд. Значит, он лучший тренер РПЛ?

— Если судить исключительно по турнирной таблице — безусловно. Хотя кто-то скажет — мол, да с такими возможностями, как у «Зенита», любой возьмет золото. Но мы же помним, что ни Манчини, ни Луческу это не удавалось. А пришел Семак — и пожалуйста, четыре титула за четыре года. В команде хорошая атмосфера, никаких скандалов, футболисты прогрессируют. Отсюда и результат.

Правда, не могу назвать Семака безоговорочно лучшим. На мой взгляд, сейчас в России вообще нет тренера, который по всем критериям был бы номер один. Потому что лакмусовая бумажка — еврокубки. А там наши клубы давно ничего не выигрывали.

Если говорить об РПЛ, то еще из тренеров выделяются Шварц, Федотов, Осинькин, Березуцкий. У них узнаваемые команды, со своим почерком. То же самое можно сказать про Карпина, который всего за два месяца поднял «Ростов» из подвала таблицы на восьмое место. И дело не только в набранных очках. Играет команда весело!

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 58 очков.

Полное интервью Булыкина «СЭ» читайте здесь

Сергей Семак
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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