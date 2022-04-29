Дмитрий Булыкин объяснил, почему «Зенит» скучно играет

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» оценил игру «Зенита».

— Вы понимаете тех, кто твердит, что «Зенит» играет скучно?

— Да, конечно. Это особенно бросается в глаза, когда переключаешься с РПЛ на какой-нибудь европейский чемпионат. Хотя бы голландский — об Англии, Испании, Германии уже не говорю. Скорости совершенно другие!

Но тут еще в чем проблема? В России почти все соперники выставляют против «Зенита» такой «автобус», что даже пятерке бразильцев во главе с Клаудиньо и Малкомом вскрыть его очень тяжело. В Европе играют в более открытый футбол. Вот когда «Зениту» противостоят команды, которые не отгружают по десять человек к своей штрафной, получаются классные матчи.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 58 очков. У «Динамо», идущего вторым, на 6 очков меньше.

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