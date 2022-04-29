Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:30

Дмитрий Булыкин объяснил, почему «Зенит» скучно играет

Дмитрий Булыкин рассказал, почему «Зенит» скучно играет
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Дмитрий Булыкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» оценил игру «Зенита».

— Вы понимаете тех, кто твердит, что «Зенит» играет скучно?

— Да, конечно. Это особенно бросается в глаза, когда переключаешься с РПЛ на какой-нибудь европейский чемпионат. Хотя бы голландский — об Англии, Испании, Германии уже не говорю. Скорости совершенно другие!

Но тут еще в чем проблема? В России почти все соперники выставляют против «Зенита» такой «автобус», что даже пятерке бразильцев во главе с Клаудиньо и Малкомом вскрыть его очень тяжело. В Европе играют в более открытый футбол. Вот когда «Зениту» противостоят команды, которые не отгружают по десять человек к своей штрафной, получаются классные матчи.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 58 очков. У «Динамо», идущего вторым, на 6 очков меньше.

Полное интервью Булыкина «СЭ» читайте здесь

Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выгодно ли брать отпуск в майские праздники и как его рассчитают
Нам нужно было это рубилово в такое сложное время для спорта! Спасибо ЦСКА и «Металлургу» за лучший финал Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин признан лучшим тренером РПЛ в апреле

Булыкин: «Не могу назвать Семака безоговорочно лучшим тренером РПЛ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости