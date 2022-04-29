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Сегодня, 11:00

Булыкин об Агаларове: «Пусть докажет скептикам, что он не выскочка, а настоящий бомбардир»

Дмитрий Булыкин поделился мнением о форварде «Уфы» Агаларове
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото ФК «Уфа»

Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» высказал мнение о нападающем «Уфы» и молодежной сборной России Гамиде Агаларове, который в этом сезоне забил в РПЛ 17 мячей и лидирует в гонке бомбардиров.

— Лучший игрок РПЛ?

— Я, как нападающий, отмечу Агаларова — лучшего снайпера лиги на данный момент. Думаю, вряд ли его кто-то догонит. Это в прошлом сезоне Дзюба в последнем туре отыгрался на обреченном «Тамбове», сделал покер и обошел Азмуна в бомбардирской гонке. Теперь такой фокус не прокатит. Слава богу, в РПЛ уже не осталось команд уровня «Тамбова».

Козыри Гамида — хорошая «физика» и голевое чутье. Ценность его успеха возрастает вдвойне, если взглянуть на турнирную таблицу. «Уфа» на предпоследнем месте, за 26 туров забила 24 мяча. Из них 17 — у Агаларова! Шикарный результат!

Не знаю, в каком клубе Гамид начнет следующий сезон. В любом случае желаю ему не сбавлять обороты. Пусть докажет скептикам, что он не выскочка, а настоящий бомбардир.

Полное интервью Булыкина «СЭ» читайте здесь

Гамид Агаларов
Дмитрий Булыкин
ФК Уфа
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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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