Булыкин об Агаларове: «Пусть докажет скептикам, что он не выскочка, а настоящий бомбардир»

Экс-форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» высказал мнение о нападающем «Уфы» и молодежной сборной России Гамиде Агаларове, который в этом сезоне забил в РПЛ 17 мячей и лидирует в гонке бомбардиров.

— Лучший игрок РПЛ?

— Я, как нападающий, отмечу Агаларова — лучшего снайпера лиги на данный момент. Думаю, вряд ли его кто-то догонит. Это в прошлом сезоне Дзюба в последнем туре отыгрался на обреченном «Тамбове», сделал покер и обошел Азмуна в бомбардирской гонке. Теперь такой фокус не прокатит. Слава богу, в РПЛ уже не осталось команд уровня «Тамбова».

Козыри Гамида — хорошая «физика» и голевое чутье. Ценность его успеха возрастает вдвойне, если взглянуть на турнирную таблицу. «Уфа» на предпоследнем месте, за 26 туров забила 24 мяча. Из них 17 — у Агаларова! Шикарный результат!

Не знаю, в каком клубе Гамид начнет следующий сезон. В любом случае желаю ему не сбавлять обороты. Пусть докажет скептикам, что он не выскочка, а настоящий бомбардир.

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