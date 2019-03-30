Дмитрий Аленичев: "Многие говорят, что у "Енисея" нет шансов, но впереди 10 туров"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев - о матче с "Рубином" в 21-м туре чемпионата России.

- У нас не было возможности тренироваться на натуральном поле. Есть трудности из-за того, что тренировались на синтетике, но это не оправдание, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Думаю, что болельщики соскучились на команде. После 1 декабря мы не играли дома. Насколько я знаю, будет около 10 тысяч болельщиков, и я уверен, что они горячо поддержат нашу команду. Многие говорят, что у "Енисея" нет шансов, но впереди 10 туров, это 30 очков. Команда готова психологически.

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