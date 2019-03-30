11:31 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Аленичев: "Многие говорят, что у "Енисея" нет шансов, но впереди 10 туров"

1
Обсудить

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев - о матче с "Рубином" в 21-м туре чемпионата России.

- У нас не было возможности тренироваться на натуральном поле. Есть трудности из-за того, что тренировались на синтетике, но это не оправдание, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Думаю, что болельщики соскучились на команде. После 1 декабря мы не играли дома. Насколько я знаю, будет около 10 тысяч болельщиков, и я уверен, что они горячо поддержат нашу команду. Многие говорят, что у "Енисея" нет шансов, но впереди 10 туров, это 30 очков. Команда готова психологически.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Енисей - Рубин

 

Опрос

Как закончится матч 21-го тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ