Дисквалифицированный тренер «Сочи» Федотов высказался о победе над «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, который пропустил матч 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0), выразил свое мнение о прошедшей игре.

— Огромная благодарность ребятам за самоотверженность и показанный футбол, — сказал Федотов. — Они в принципе выполнили все то, о чем мы договаривались. Было непросто, «Спартак» — лидер. Может быть, чуть-чуть не хватала созидательных действий. В первом тайме в этом плане немножко не доиграли. Нужно было воспользоваться возникавшими зонами, когда сваливались опорники. Тем не менее, одержана победа — и это здорово.

У нас имелись травмированные, тот же Заболотный не сразу вышел. Дуганджич хорошо себя проявил. Только набирает кондиции Заика, Бурмистров тоже болел, поэтому мы сегодня оставили его на скамейке.

— Нобоа, судя по голу, уже полностью набрал форму после травмы?

— Да. Конечно, ему еще не хватает объема движения, но он берет за счет головы.

— Что учли по «Спартаку», вспоминая матч первого круга?

— Наша главная задача была — быстрые атаки. На мой взгляд, нам это удалось.

(Игорь Рабинер)