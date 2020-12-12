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Дисквалифицированный тренер «Сочи» Федотов высказался о победе над «Спартаком»

18:44
Владимир Федотов. Фото ФК «Сочи»
Владимир Федотов. Фото ФК «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, который пропустил матч 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0), выразил свое мнение о прошедшей игре.

— Огромная благодарность ребятам за самоотверженность и показанный футбол, — сказал Федотов. — Они в принципе выполнили все то, о чем мы договаривались. Было непросто, «Спартак» — лидер. Может быть, чуть-чуть не хватала созидательных действий. В первом тайме в этом плане немножко не доиграли. Нужно было воспользоваться возникавшими зонами, когда сваливались опорники. Тем не менее, одержана победа — и это здорово.
У нас имелись травмированные, тот же Заболотный не сразу вышел. Дуганджич хорошо себя проявил. Только набирает кондиции Заика, Бурмистров тоже болел, поэтому мы сегодня оставили его на скамейке.

— Нобоа, судя по голу, уже полностью набрал форму после травмы?

— Да. Конечно, ему еще не хватает объема движения, но он берет за счет головы.

— Что учли по «Спартаку», вспоминая матч первого круга?

— Наша главная задача была — быстрые атаки. На мой взгляд, нам это удалось.

(Игорь Рабинер)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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