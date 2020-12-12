Дисквалифицированный тренер «Сочи» Федотов высказался о победе над «Спартаком»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, который пропустил матч 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0), выразил свое мнение о прошедшей игре.
— Огромная благодарность ребятам за самоотверженность и показанный футбол, — сказал Федотов. — Они в принципе выполнили все то, о чем мы договаривались. Было непросто, «Спартак» — лидер. Может быть, чуть-чуть не хватала созидательных действий. В первом тайме в этом плане немножко не доиграли. Нужно было воспользоваться возникавшими зонами, когда сваливались опорники. Тем не менее, одержана победа — и это здорово.
У нас имелись травмированные, тот же Заболотный не сразу вышел. Дуганджич хорошо себя проявил. Только набирает кондиции Заика, Бурмистров тоже болел, поэтому мы сегодня оставили его на скамейке.
— Нобоа, судя по голу, уже полностью набрал форму после травмы?
— Да. Конечно, ему еще не хватает объема движения, но он берет за счет головы.
— Что учли по «Спартаку», вспоминая матч первого круга?
— Наша главная задача была — быстрые атаки. На мой взгляд, нам это удалось.
(Игорь Рабинер)
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