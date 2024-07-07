В «Оренбурге» заявили, что клуб не устраивает предложенная «Рубином» сумма за форварда Мансилью

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением об интересе «Рубина» к форварду Брайану Мансилье.

«Интерес «Рубина» к Мансилье? Месяц назад выходили на нас, но сумма, за которую они готовы купить игрока, не устраивает «Оренбург». На этом все и закончилось. На данный момент ни к кому нет интереса», — цитирует Андреева Sport24.

5 июля Андреев заявил, что «Оренбург» не ведет переговоров с «Рубином» о переходе 27-летнего аргентинца.