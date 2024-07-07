В «Оренбурге» заявили, что клуб не устраивает предложенная «Рубином» сумма за форварда Мансилью
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением об интересе «Рубина» к форварду Брайану Мансилье.
«Интерес «Рубина» к Мансилье? Месяц назад выходили на нас, но сумма, за которую они готовы купить игрока, не устраивает «Оренбург». На этом все и закончилось. На данный момент ни к кому нет интереса», — цитирует Андреева Sport24.
5 июля Андреев заявил, что «Оренбург» не ведет переговоров с «Рубином» о переходе 27-летнего аргентинца.
Источник: Sport24
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