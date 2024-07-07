«Спартак» и «Балтика» договорились о переходе вратаря Свинова
Вратарь «Спартака» Илья Свинов в ближайшее время станет игроком «Балтики», утверждает Legalbet.
По данным источника, стороны договорились о трансфере 23-летнего голкипера.
В сезоне-2023/24 Свинов сыграл за красно-белых три матча, в которых пропустил десять голов. Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.
В следующем сезоне калининградский клуб выступит в Мелбет-Первой лиге.
Источник: Legalbet
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