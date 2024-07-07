«Спартак» и «Балтика» договорились о переходе вратаря Свинова

Вратарь «Спартака» Илья Свинов в ближайшее время станет игроком «Балтики», утверждает Legalbet.

По данным источника, стороны договорились о трансфере 23-летнего голкипера.

В сезоне-2023/24 Свинов сыграл за красно-белых три матча, в которых пропустил десять голов. Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.

В следующем сезоне калининградский клуб выступит в Мелбет-Первой лиге.