«Динамо» — «Рубин»: Медведев займет место в воротах казанцев
15:18
В матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» примет «Рубин». Стали известны стартовые состаы команд.
За казанцев дебютирует голкипер Никита Медведев. В заявку на матч из-за простуды не попал Юрий Дюпин.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Нжи, Комличенко.
Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Зорин, рауш, Грулев, Школик, Захарян, Моро, Игбун.
«Рубин»: Медведев, Меркулов, Старфельт, Бегич, Зуев, Абильдгор, Шатов, Хван Ин Бом, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.
Запасные: Ив.Коновалов, Зотов, Тарасов, Могилевец, Иг.Коновалов, Бакаев, Самошников, Йевтич, Игнатьев, Косарев.
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